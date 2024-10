I Carabinieri della Stazione di Villasimius e del Nucleo Operativo Carabinieri di San Vito, nell'ambito di controlli volti al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti sulla costa, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti due ragazzi T.M. 29 enne di origini lombarde e una ragazza C.V. 34enne, dell'hinterland Cagliaritano.

I giovani sono stati fermati nel centro della cittadina turistica a bordo di un'autovettura in loro uso. A seguito di un controllo approfondito proseguito poi nell'abitazione dei due, i Carabinieri hanno trovato 600 grammi di hashish, 200 grammi di marijuana, un bilancino, alcuni grammi di cocaina e qualche centinaia di euro in contanti che si ipotizzano collegati allo spaccio.

I giovani dopo gli accertamenti dei Carabinieri sono stati trasferiti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata odierna presso il tribunale di Cagliari. Sono poi proseguito i controlli in tutta l'area del Sarrabus.