Ieri mattina, domenica 20 ottobre, la Polizia ha eseguito l’ordinanza con la quale GIP di Nuoro ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, per il reato di tentato omicidio, nei confronti di Giovanni Carzedda, 28enne di Siniscola, lavoratore stagionale.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 14 ottobre scorso, alle ore 2 circa, in via Nuoro a Siniscola, nel corso dei festeggiamenti in onore di N.S. delle Grazie, uno studente 17enne del posto era stato colpito alla testa da una bottiglia di vetro lanciata da una persona, successivamente identificata in Giovanni Carzedda.

Il minorenne, trasportato all’ospedale civile di Nuoro, era stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per trauma cranico con emorragia celebrale.

Le conseguenti indagini della Squadra Mobile e del Commissariato di Siniscola hanno consentito ai poliziotti di raccogliere, come spiegato dagli agenti, gravi e univoci elementi di responsabilità nei confronti del 28enne, arrestato nella mattinata di ieri.

Attualmente la vittima, che non è in pericolo di vita, è ricoverata nel reparto di Neurochirurgia.