Era intento alla raccolta dei pomodori in un terreno situato in Stava lavorando nei campi, intento alla raccolta dei pomodori in località Bia Iglesias, quando, per cause ancora da chiarire, accidentalmente un paletto gli si è conficcato in una gamba mentre stata adoperando un macchinario agricolo.

Sono stati immediatamente avvisati i soccorsi: sul posto il 118, successivamente l’elisoccorso che ha urgentemente trasportato il 30enne, di Samassi, al Brotzu, in codice rosso. Sul luogo dell’incidente, anche i Carabinieri delle stazioni di Sanluri e Serrenti, con il personale della Asl per le indagini di opportuna competenza.