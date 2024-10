Un giovane di 26 anni, Elio Serra, è stato accoltellato venerdì 10 marzo nei giardini pubblici di viale Italia a Sassari. Serra, poco dopo le 14, è entrato in un bar dell’Emiciclo Garibaldi ferito al torace e alla spalla per chiedere aiuto e chiamare i soccorsi.

Il giovane è stato sottoposto a intervento chirurgico e non sarebbe in pericolo. Inizialmente la vittima dell’aggressione non aveva fornito informazioni utili alle indagini, ma i carabinieri hanno avviato tempestivamente indagini che hanno consentito di individuare un sospettato.

A finire in manette un tunisino di 27 anni, in questo momento sotto interrogatorio. L’extracomunitario avrebbe delle ferite alle mani e a suo carico vi sarebbero indizi inconfutabili.