Gli agenti della Polizia di Stato, la notte scorsa a Quartu Sant’Elena, hanno arrestato Valentino Casu, cagliaritano 24enne, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Poco prima delle 3 di notte i poliziotti hanno sottoposto a controllo un’autovettura con a bordo tre persone. Al momento del blocco il conducente ha consegnato spontaneamente un fazzoletto contenente alcuni frammenti di marijuana dichiarando di detenerlo per uso personale.

In seguito al controllo del veicolo, gli agenti hanno trovato sotto il sedile posteriore la medesima sostanza suddivisa in otto bustine per un peso complessivo di circa 6 grammi.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso il sequestro di altra marijuana, del materiale per il suo confezionamento e di tre bilancini di precisione.

Valentino Casu, pregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti, è stato così tratto in arresto e, su disposizione del P.M., trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista per questa mattina.