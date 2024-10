I Carabinieri del Norm Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena, agli ordini del Maggiore Valerio Cadeddu e del tenente Giovanni Russo, stanno cercando di fare luce su un accoltellamento verificatosi verso le sei di questa mattina, nei pressi di un locale della spiaggia del Poetto.

La vittima è un ventenne, che per cause in corso di accertamento è stato colpito al fianco da una coltellata, giudicata guaribile in 15 giorni dai medici del Brotzu.

Al momento i militari stanno valutando la posizione di due giovani, accompagnati presso questa caserma e sui quali dovrà ora decidere i magistrato di turno Alessandro Pili, informato dei fatti dalla Compagnia Carabinieri Quartu: all'origine dell'episodio, dove è rimasto coinvolto il giovanissimo M.M., 20enne, di Sanluri, pare ci sia il tentativo da parte di un gruppetto di balordi che volevano rubare il telefonino al ragazzo ferito.

GLI ARRESTI

I Carabinieri del Norm della Compagnia di Quartu Sant'Elena hanno tratto in arresto per concorso in tentata rapina e in tentato omicidio un 27enne algerino, Zrmani Abdeanor, con precedenti di polizia, e un 17enne egiziano, M.M..Gli accertamenti esperiti hanno permesso di accertare come i predetti, insieme ad almeno altri due individui in corso di identificazione, nel tentativo di sottrarre telefonino e portafogli ad un terzo individuo, abbiano dapprima stordito con spray urticante quindi attinto verosimilmente con un coltello il 20enne, che tentava di difendere l'amico. Al termine delle formalità di rito l'algerino sarà tradotto presso il carcere di Uta, l'egiziano presso il carcere minorile di Quartucciu.