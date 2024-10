Nella serata di ieri a Bari Sardo, in località “su Crastu”, i Carabinieri hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 19enne del posto, R.L., disoccupato.

Il giovane sarebbe stato trovato in possesso di una busta contenente 65 grammi di marijuana appena recuperata da un nascondiglio creato nella nicchia di un contatore idrico posto sulla pubblica via; di due involucri termosaldati contenenti complessivi 11 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

La perquisizione domiciliare avrebbe permesso di rinvenire 1.500 euro in banconote di vario taglio occultate in più punti dell’abitazione, provento presumibilmente dell’attività di spaccio; due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Il giovane al termine dell’udienza di convalida è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.