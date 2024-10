Un ragazzo di 17 anni di Illorai è stato trovato morto nella giornata di ieri in casa da suo padre, forse per i postumi di un intervento chirurgico per un'appendicite effettuato nei giorni scorsi all'ospedale San Francesco di Nuoro.

Il sostituto procuratore di Nuoro, Manuela Porcu, ha disposto l'autopsia sul corpo del giovane, che è stata effettuata nel tardo pomeriggio di ieri dal medico legale Vindice Mingioni, ma di cui ancora non si conosce l'esito. L'intervento era stato effettuato dai chirurghi del San Francesco.

In un primo momento sembrava essere andato tutto per il meglio, ma con il passare dei giorni la ferita non si rimarginava e il ragazzo perdeva sangue.

Lo studente si è dunque ripresentato in ospedale, dove è stato visitato, tranquillizzato e rimandato a casa. Stamattina il triste epilogo, con la morte improvvisa. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio a Illorai.