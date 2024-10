Un equipaggio della squadra Volante, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, è intervenuto in viale La Playa, all’interno del supermercato Iperpan, in seguito all’intervento del personale addetto alla sicurezza che ha fermato un giovanissimo che aveva asportato della merce.

I poliziotti hanno preso contatti con la guardia giurata che ha riferito che, mentre si trovava in servizio di vigilanza in borghese all’interno del supermercato, ha notato il ragazzo aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali delle bevande alcoliche e, poco dopo, impossessarsi di alcune bottiglie di alcolici occultandoli in una borsa che portava a tracolla. Il giovane si era poi diretto verso le casse oltrepassandole senza che l’allarme antitaccheggio entrasse in funzione.

Subito bloccato e controllato è stato trovato in possesso di sei bottiglie di superalcolici che sono state riconsegnate al responsabile del supermercato mentre, dalla verifica effettuata sulla borsa, è emerso che era stata schermata artigianalmente con della carta-alluminio. Il giovane è stato identificato e, vista la minore età (appena 16enne) ed il fatto che fosse incensurato, gli agenti lo hanno riaffidato ai genitori ed hanno informato il pm di turno per i minorenni.