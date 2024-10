La XXIII Edizione delle Giornate FAI di Primavera quest’anno ha superato ogni più rosea aspettativa. Circa 650.000 persone in Italia hanno scoperto i 780 luoghi aperti al pubblico e agli iscritti FAI. Una pacifica occupazione che pioggia e vento non hanno fermato.

Il luogo più visitato? L'ex Carcere di Buoncammino a Cagliari con quasi 30.000 persone. La Sardegna, col Carcere “La Rotunda” a Tempio Pausania, l’Ospedale San Francesco a Nuoro, la Chiesa e il Convento di Santa Maria di Betlem a Sassari, l'ex Deposito militare di Listincheddu a Ozieri, i Palazzi Giudice Depperu e Tamponi a Luras, ha sommato circa 40.000 visitatori. Una percentuale alta vista la popolazione dell’isola e il ridotto numero di luoghi aperti.

Una grande festa della cultura, il più grande evento di piazza dedicato ai Beni culturali nel nostro Paese, non sarebbe stata possibile senza la passione e l'impegno di oltre 7 mila volontari e 25mila apprendisti Ciceroni.

In Sardegna complessivamente un migliaio per due giorni hanno presidiato e aperto 6 luoghi in 6 Comuni. Quanto è successo a Cagliari darà vita a un docufilm con interviste, video, immagini delle Giornate e del loro back stage grazie a Videolina e al CELCAM dell’Università di Cagliari, affinché il grande evento diventi patrimonio collettivo.