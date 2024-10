Anche il Comune di Sorgono parteciperà alle due Giornate Europee del Patrimonio, giunte alla loro 27° edizione, che si terranno domani e domenica, 24 e 25 settembre.

L’accogliente paesino del nuorese, anche quest’anno, si trasformerà per due giorni in un grande centro del megalitismo, in cui l’arte e la cultura incontreranno alcune bellezze rappresentate dai siti archeologici situati nel territorio di Sorgono.

Tre le località scelte: San Mauro, Biru e Concas e Talei.

Quest'anno a differenza della precedente edizione, a rendere il tutto più unico sarà la collaborazione con l'Istituto Liceo Scientifico F.11i Costa Azara. Gli studenti, coadiuvati dalle Professoresse Calledda e Mattu con il supporto tecnico dell' Archeologo e Consigliere Comunale Gustavo Deligia, faranno da guida ai turisti.

Un importante apporto alla buona riuscita dell' iniziativa sarà data anche dalla Agenzia Forestas di Nuoro che per l'occasione allestirà la “Mostra itinerante Floro Faunistica” nei locali adiacenti la Chiesa Campestre.

Le visite guidate avranno inizio alle ore 10,00 e termineranno alle ore 19,00.

Si seguito la mappa dei vari complessi.