Sono 17 in totale i roghi odierni che hanno tenuto impegnati uomini e mezzi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna. In particolare, un incendio si è sviluppato in agro del comune di Bosa, località Riu Turas dove sono intervenuti 2 elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Limbara e Fenosu.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale delle Stazioni di Bosa e Cuglieri, coadiuvate dalle squadre di Forestas di Tresnuraghes e Scano Montiferro, dai Barracelli di Bosa e Modolo e una squadra dei Vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento, si sono concluse nel primo pomeriggio. Tipo di vegetazione bruciata circa 2 ettari di macchia mediterranea.

Ancora, un incendio in agro del comune di Tramatza in località Crugullonis. Sul luogo è intervenuto l’elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Oristano coadiuvate dalla squadra di Forestas Massama-Campulongu e dai Vigili del fuoco di Oristano.

La macchina dei soccorsi ha terminato il lavoro alle ore 15:45. Tipo di vegetazione bruciata canneto, seminativi – il fuoco minacciava un’azienda agricola.