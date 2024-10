Il 18 settembre i volontari di AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, saranno in oltre 150 piazze italiane, di cui 5 in Sardegna (Nuoro, Cagliari, Dolianova, Gonnosfanadiga, Iglesias) per celebrare la Giornata Nazionale sulla SLA per raccogliere fondi da destinare al sostegno delle persone colpite da questa malattia che sono oltre 6000 in Italia.

L’iniziativa nelle piazze prende il nome di “Un contributo versato con gusto”: con un’offerta di 10€ sarà infatti possibile ricevere una bottiglia di vino Barbera d’Asti DOCG.

A Nuoro l’iniziativa è sostenuta dal Banco di Sardegna e dalla Dinamo Basket Sassari.

Domani, martedì 13 settembre dalle 16.30 alle 17.30, i giocatori della Dinamo Basket saranno nella sede centrale del Banco di Sardegna di Corso Garibaldi a Nuoro per un incontro aperto al pubblico organizzato da AISLA Nuoro.

Gli stessi giocatori diventeranno “volontari di AISLA” per un giorno e inviteranno i partecipanti a sostenere l’associazione. Le confezioni delle bottiglie “solidali” di vino Barbera d’Asti DOCG saranno autografate dai giocatori e consegnate a tutti coloro che contribuiranno alla causa.

Nell’occasione sarà presentata ufficialmente la sede AISLA di Nuoro.

L’associazione è presente in città e provincia già da 6 anni con la sua referente Rosa Maria Puligheddu e i suoi volontari e con servizi gratuiti per le persone con SLA (oltre 40 tra il territorio di Nuoro e l’Ogliastra) come lo sportello d’ascolto per consulenze su aspetti assistenziali, legali, previdenziali. AISLA Nuoro si propone di ampliare le sue attività ad esempio con un progetto di prossima attivazione per la formazione delle persone che assistono a domicilio i malati di SLA e uno di inclusione sociale con protagoniste le persone colpite da questa malattia.

A Nuoro, grazie alla disponibilità del direttore del Centro Commerciale Pratosardo, Sandro Petretto, il banchetto sarà aperto dalle 10.00 alle 21.00 con tante iniziative e ospiti: parteciperanno il Lambretta Club Sardegna con la manifestazione “Noi della SLAmbretta” (con il supporto anche di CESP e Cooperativa Lariso), Angelo Lobina, lo scalatore nuorese che sta portando avanti il progetto Seven Summit, che consiste nello scalare le 7 vette più alte al mondo, il pianista jazz Matteo Cara e il cantante Giuliano Rassu, finalista di XFactor con Marco Mengoni, che si esibiranno a partire dalle 19.00. Tutti gli ospiti aiuteranno i volontari AISLA con le attività del banchetto.

L’appuntamento di quest’anno della Giornata Nazionale è particolarmente importante perché ricorre il decennale del 18 settembre 2006, data storica in cui le persone con SLA scesero in piazza a Roma per chiedere al Ministero della Salute precise garanzie sul diritto alla cura e all’assistenza.

Grazie al sostegno di Regione Piemonte, del Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato e della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, i volontari di AISLA potranno portare nelle piazze coinvolte oltre 12.000 bottiglie di vino.

I fondi raccolti saranno utilizzati da AISLA, presente sul territorio italiano con 63 rappresentanze territoriali e 300 volontari distribuiti in 19 regioni, per sostenere “L’Operazione