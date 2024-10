Anche l’Associazione Turistica Pro Loco di Villanova Monteleone ha deciso di aderire alla “Giornata Nazionale delle Pro loco, voluta dal Consiglio Nazionale dell’Unpli (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia).

Le iniziative, promosse in collaborazione con la G.S Corallo Sub Alghero, si terranno domenica 3 giugno, presso la meravigliosa Spiaggia Poglina – La Speranza di Villanova Monteleone e consisteranno in una serie di attività sportive, ludiche e manifestazioni gastronomiche. L’evento è patrocinato dall’Unione dei Comuni del Villanova.