Alla scoperta del Monte Arci, un tempo vulcano, delle sue vette e del suo territorio: domenica 26 maggio il GeoMuseo MonteArci, in collaborazione con il CEAS Monte Arci, aderisce alla XVI Giornata Nazionale delle Miniere, con il patrocinio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna.

Giornata Nazionale delle Miniere - La Giornata Nazionale delle Miniere, giunta alla sua sedicesima edizione, si propone di promuovere il turismo minerario per diffondere la sua importanza culturale e storica tra i visitatori e gli abitanti del territorio.

Programma – Il percorso prevede un’escursione nel territorio di Morgongiori per visitare le vecchie cave di perlite (materiale di origine vulcanica, attualmente estratta in Sardegna solo in una cava in loco), attraversando punti panoramici come le Trebine, le vette del Monte Arci, e il bosco di lecci. Un’occasione per rivivere la storia geologica del vulcano “Arci” e dello sfruttamento delle sue principali materie prime come la perlite e l’ossidiana, l’oro nero di Sardegna.

A seguire si terrà un pranzo con prodotti locali e visite al GeoMuseo MonteArci, Museo Naturalistico Aquilegia e Giardino Botanico del Monte Arci. Le escursioni sono guidate dal geologo Luigi Sanciu con la presenza della guida ambientale ed escursionistica.

Informazioni percorso:

Distanza: 3,5 km e 150 m di dislivello positivo

Difficoltà: E (Escursionistico)

Equipaggiamento: Scarpe da trekking; Acqua 2 litri – snack

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18 di giovedì 23 maggio

Numero massimo partecipanti all’escursione: 25

Numero minimo: 10

Prenotazioni:

- 389 1777100

- coopilchiostro@tiscali.it

Costi:

- Pranzo: 15,00 euro (solo su prenotazione, entro le 18 di giovedì 23 maggio)

- L’escursione e le visite ai musei sono gratuite ma è OBBLIGATORIA la prenotazione

Programma:

Ore 10.00 - ritrovo presso il CEAS Monte Arci di Morgongiori (Via Monte Arci) e registrazione partecipanti

Ore 10.20 - Arrivo all’area picnic di Bruncu Mutzius e inizio trekking

Ore 13.00 - Rientro e fine dell’attività della mattina

Pausa pranzo - su richiesta e a pagamento fornitura di box lunch con prodotti locali

Ore 15.00 - Visita guidata al GeoMuseo MonteArci, al Museo Naturalistico Aquilegia e al Giardino Botanico del Monte Arci di Masullas.