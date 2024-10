Oggi è la giornata mondiale della Terra istituita dalle Nazini Unite nel 1970. In 177 Paesi si svolgono manifestazioni per la tutela dell'ambiente, il rispetto del territorio e il risparmio energetico. Diverse iniziative anche in Italia, dove 9 persone su 10 sono convinte della necessita' di proteggere la terra in cui viviamo dall'inquinamento di qualsiasi origine. Sul piano pratico, pero', sono molte di meno quelle che realmente si adoperano per questo scopo.