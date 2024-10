"Gli eventi dedicati al Cinema e alla Moda, previsti in collaborazione con la Fondazione SARDEGNA Film Commission, con Antonio Marras srl e con Moderno srl, attenendosi alle direttive nazionali della filiera audiovisiva, sono posticipate a data da definirsi. Pertanto sia l'evento-proiezione ad Alghero di Su Nuraxi di Antonio Marras, sia la prima regionale al TEN di Nuoro del film di Peter Marcias Nilde Iotti non si svolgeranno in occasione della Giornata Mondiale del Teatro". Ne ha dato comunicazione Sardegna Teatro, che organizza la Giornata in tutta la Sardegna. Per la ricorrenza del 27 marzo verranno portati in scena solo gli appuntamenti "fisici" in diversi palcoscenici sardi, mentre gli eventi audiovisivi come Su Nuraxi di Antonio Marras e il film di Peter Marcias non si terranno.