In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è stata allestita, presso i locali della biblioteca comunale “Salvatore Sale” di Padria”, un’esposizione di libri inerenti questa tematica.

Come ci ha dichiarato la bibliotecaria Cinzia Fara, responsabile della cooperativa Loguidea curatrice dell’iniziativa, «abbiamo sempre sostenuto e promosso questo tipo di iniziative. Un modo, questo, per sensibilizzare sull'argomento attraverso la lettura di testimonianze, storie vere e romanzi. L'amministrazione comunale ha aderito alla giornata e abbiamo trovato insieme un modo per lanciare un segnale». La mostra sarà visitabile fino al 26 novembre.