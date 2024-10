Sabato 25 novembre tutto il mondo celebrerà la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Istituita il 17 dicembre del 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha come finalità quella di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa grava piaga che, purtroppo, affligge ancora la nostra società.

La Consulta Giovanile di Cossoine celebrerà questa ricorrenza domenica 26 novembre con una manifestazione dal titolo “Il lato oscuro dell’amore”.

La manifestazione, che avrà luogo alle 18.30 presso la casa parrocchiale, sarà aperta dai saluti istituzionali della Sindaca Sabrina Sassu. Previsti gli interventi di Salvatore Masia (presidente dell’Unione dei Comuni del Meilogu), della dottoressa Susanna Valleri (Vicepresidente del Cam), di Vincenzo Giara (Socio fondatore e operatore Cam), di Giusi Marrosu (Presidentessa dell’Associazione “Noidonne2005”), della dottoressa Rossella Pinna (Psicologa presso il centro antiviolenza “Progetto Aurora”) e della dottoressa Erica Unali (laureata in Scienze e tecniche psicologiche).

Per l’occasione sarà presentato il calendario 2018 che la Consulta ha deciso di realizzare come forma di sensibilizzazione per questa tematica.