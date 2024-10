Su 100 donne fra i 16 e i 70 anni il 29,2% è stata vittima di violenza da parte di un uomo. Nella maggior parte dei casi la stessa violenza è avvenuta tra le mura domestiche, da parte di ex per oltre il 16%, il 12,5% delle donne, invece, ha subito violenza sessuale dal partner.

Sono questi i dati Istat riferiti all’anno 2014 che riguardano la Sardegna.

Questa di oggi, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, è solo una giornata simbolo per far riflettere tutti sulla gravità di queste azioni.

Il pensiero e il sostegno deve andare ogni giorno a tutte le donne vittime di violenze fisiche e sessuali, persecuzione e stalking.