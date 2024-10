Giornata di incontri e riunioni nelle sedi dei partiti e in hotel a Cagliari tra partiti, candidati e presentazioni.

Alle 10 al THotel l'ex parlamentare di FI Piergiorgio Massidda spiega agli elettori ''le ragioni della mia candidatura'', mentre alle 10.30 nella sede di Sel di Cagliari (via Puccini) il nuovo coordinatore provinciale Sandro Serreli, il coordinatore regionale Luca Pizzuto, il senatore Luciano Uras, il deputato Michele Piras, il consigliere regionale Francesco Agus, l'assessore regionale Claudia Firino, il gruppo consiliare di Sinistra Ecologia Libertà del Comune di Cagliari, consiglieri comunali e dirigenti Sel della provincia di Cagliari illustreranno le linee di Sel per le elezioni amministrative 2016 e della città di Cagliari.

Incontri in mattinata anche tra Forza Italia e Riformatori sardi per discutere sul nome dei candidati a sindaco per le primarie del centrodestra. Primarie che chiede anche 'Italia Unica' che ieri ha assicurato che per le amministrative della prossima primavera ''ci sarà'', ma ''le primarie le vogliamo sui programmi non sui nomi''. Forza Italia ha già scelto Giuseppe Farris, i riformatori sardi con le 7 liste di #Ca-mbia sosterranno invece il parlamentare Pierpaolo Vargiu.