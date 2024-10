Vento e temperature alte hanno alimentato anche oggi vasti incendi in tutta la Sardegna. In due di questi, a Mandas e a Portoscuso, le fiamme si sono avvicinate alle case e almeno una decina di famiglie sono state fatte evacuare per sicurezza.

A Mandas l'incendio è ancora attivo. "Le fiamme sono riprese con forza - spiega all'Ansa il sindaco Umberto Oppus - e dopo pranzo alcune famiglie sono uscite di casa perché si stavano avvicinando sempre di più". Alcuni di loro hanno provato anche da soli a spegnere l'incendio. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, la Protezione civile e il Corpo forestale. In azione cinque elicotteri e due Canadair.

Potranno invece far ritorno a casa le cinque-sei famiglie allontanate a Portoscuso oggi pomeriggio, quando il rogo ha lambito diverse abitazioni di campagna. "La situazione sta tornando alla normalità - riferisce ancora all'Ansa il primo cittadino Ignazio Atzori - si stanno spegnendo gli ultimi focolai".

Accanto alle squadre a terra a Portoscuso hanno operato anche due elicotteri della flotta regionale. Sono stati 29 in totale gli incendi in tutta l'isola, con mezzi aerei operativi anche a Villaspeciosa, Usellus, Siamanna, Nurri, Villamassargia, Laconi e Villanova Monteleone.