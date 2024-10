Oggi è la giornata della Terra, ovvero il giorno in cui si celebra, un mese e due giorni dopo l'equinozio di primavera, l'importanza dell'ambiente e della salvaguardia del pianeta. La giornata, decretata ufficialmente nel 1970 dalle Nazioni Unite sulla base della proposta dell'attivista pacifista americano John McConnell, coinvolge 175 Paesi.

In occasione di questa giornata, la showgirl sarda Elisabetta Canalis su Instagram posta una foto che ritrae alcuni colori, bellezze e paesaggi della Sardegna (Alghero e Sassari) e scrive: “#giornatadellaTerra , ho scelto una delle meraviglie piu' belle, la mia Sardegna! #earthday , here some pix of my beautiful island , #Sardegna Buona giornata a tutti!"