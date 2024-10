In occasione della giornata della memoria, che quest’anno celebra il 71° anniversario, il comune di Gavoi ha organizzato tre giornate di iniziative in ricordo della Shoah.

Si è iniziato ieri, 25 gennaio, e proseguirà sino al 27, presso la biblioteca di via Don Bosco, con laboratori didattici e letture improntate al ricordo dello sterminio perpetrato contro il popolo ebraico.

L'evento prevede anche la proiezione di due film, di cui il primo in programma per oggi alle 14, dal titolo “Jonas che visse nella balena” presso le classi della scuola secondaria di primo grado, e il secondo programmato per il 27 gennaio, ore 18.15, con la proiezione del film “Concorrenza sleale”, presso la Sala Consiliare.

La proiezione dei film sarà preceduta da un breve excursus storico sulla Shoah .

Le attività si svolgeranno in collaborazione con il Servizio Civile Nazionale e L’UTE. Si ricorda che durante lo svolgimento dei laboratori i servizi della biblioteca saranno sospesi.