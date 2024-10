Gli alunni della II D della Media statale di Suelli, comune della provincia di Cagliari, sono arrivati primi al concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione "I giovani ricordano la Shoah" con il cortometraggio autoprodotto dal titolo "Gli altri".

Attori, scenari e storie reali per raccontare appunto "gli altri", per trovare un immaginario parallelismo tra quanto vissuto dagli ebrei prima della Shoah in Italia e quello che potrebbe accadere oggi, individuando l'intolleranza e l'emarginazione di questi anni.

Nella “Giornata della Memoria” gli alunni sono stati premiati in Parlamento.