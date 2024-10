In data odierna, su un totale di 24 incendi registratisi sul territorio regionale, si segnalano nove roghi per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del sistema regionale antincendio.

Fiamme a Nurri, in località Riu Bau, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione Forestale di Isili coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Villasalto. Sul posto le squadre dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Isili e Villanovatulo. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 4 ettari di vegetazione. Incendio anche a Bottidda, dove sono intervenuti i forestali di Bono e un elicottero proveniente da Anela.

A Olbia il rogo è divampato in località Rio de Cabu Abbas. Sul posto, oltre a un elicottero proveniente dal Limbara, la squadra dei Vvf di Olbia, la squadra dei volontari del Comune di Olbia e della Protezione civile.

Elicotteri in volo anche per gli incendi che hanno interessato i territori di Seneghe, presso il Nuraghe Chimbeina, Siliqua (Rio Su Tintisnu), San Sperate, Lodè (località Stuppa e Piras) e Oschiri (due velivoli in azione).