In data odierna, su un totale di 19 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 7 incendi per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale, anche mezzi aerei.

Fiamme a Loiri Porto San Paolo, in località “Monte Grossu”. Sul posto è giunto il personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del Corpo forestale di Alà dei Sardi e con il supporto di due Canadair provenienti da Olbia. In campo anche due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Padru e Loiri Porto San Paolo e una squadra dei Vigili del fuoco di Olbia. L’incendio, partito nella giornata di ieri, 16 agosto, e soggetto a continue riaccensioni, ha percorso una superficie di circa 30 ettari di macchia. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:30.

Allarme anche a Calangianus, dove le fiamme divampate in località “Stazzo L'Agnulu” hanno richiesto l'intervento del personale della Stazione del Corpo Forestale di Calangianus e del personale del nucleo GAUF di Tempio Pausania. Operativi anche gli elicotteri provenienti dalle basi di Limbara e Fenosu (Super Puma) e un Canadair proveniente da Olbia. In fumo 10 ettari di sughereta e incolti.

A Olbia roghi in località “Stazzo Pontida” e "Stazione di Enas". In entrambi i casi elicotteri in azione. A Orune, in località “Sa Matta”, l'elicottero è giunto dalla base di Farcana.

A Seui fuoco a “Bau Coglitta”, dove sono giunti i velivoli decollati da San Cosimo, Sorgono e Fenosu (Super Puma). A Cabras, invece, in fumo alcuni ettari di incolto dopo le azioni coordinate delle squadre di terra e di un elicottero arrivato da Fenosu.