L’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari in prima linea contro la violenza sulle donne. E nella giornata mondiale dedicata proprio a questo, il direttore generale Giorgio Sorrentino annuncia nuove azioni e impegno massimo dell’Azienda.

«L’Aou di Cagliari – spiega Sorrentino – ha già attivato percorsi specifici: al Pronto Soccorso abbiamo le stanze rosa, dedicate alle vittime di violenza e il nostro personale è formato con equipe dedicate e specializzate proprio per affrontare al meglio questi delicatissimi casi. Ma la violenza si combatte anche e soprattutto con la prevenzione, con un’attenzione particolare nei confronti delle donne. Non è un caso che la nostra Azienda abbia ben tre bollini rosa ottenuti dalla Ginecologia e Ostetricia, il riconoscimento massimo assegnato alle strutture che si distinguono in Italia proprio per la tutela della salute psicofisica delle donne».