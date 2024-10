Stoccata da parte del presidente dell'Anci Sardegna Emiliano Deiana dopo le parole della giornalista Concita De Gregorio, che a "In Onda", su La 7, ha parlato col capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. Una delle prime domande della De Gregorio è stata: "C'è un pericolo concreto per le persone che si apprestano ad andare in villeggiatura in Sardegna?".

Un'intervento che ha fatto un po' storcere il naso a molti, compreso Deiana che sui social ha commentato: "La giornalista Concita Di Gregorio, in un afflato di “umanità”, chiede atterrita al Capo della Protezione Civile Curcio se i villeggianti che verranno in Sardegna corrono dei rischi, per gli incendi".

"Per il momento - precisa il presidente Anci - il pericolo lo hanno corso gli abitanti di Cuglieri, Santu Lussurgiu, Scano, Sennariolo, Tresnuraghes e gli altri; e tutti coloro che hanno combattuto contro il fuoco. Magari - conclude -qualcuno la informi che c’è qualche forma di civiltà stabile anche qui, oltre alle villeggiature, alle terga in ammollo, agli yacht e alle discoteche".