Il consigliere regionale, ex assessore, e leader dell'Udc Sardegna, Giorgio Oppi, è finito nel registro degli indagati con l’accusa di truffa e falso ideologico. I fatti risalirebbero all’anno 2011. Secondo il sostituto procuratore Giangiacomo Pilia, che coordina l'inchiesta, l'allora assessore avrebbe presentato agli uffici Affari Generali della Regione un giustificativo di spesa chiedendo il rimborso di quasi 2 mila euro per una trasferta istituzionale avvenuta il 9 e il 10 settembre a Roma.

Secondo la procura Oppi avrebbe allegato la fattura di un autonoleggio, per oltre 1.700 euro, e la richiesta di rimborso del biglietto aereo del costo di 300 euro. Gli inquirenti hanno accertato, però, in quei giorni l'allora assessore si sarebbe trovato a Chianciano Terme per un convegno dell'Udc e avrebbe utilizzato l'auto presa a noleggio per raggiungere Orvieto.

Oppi, quindi, «avrebbe attestato falsamente» di aver sostenuto quelle spese per fini istituzionali.