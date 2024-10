"È giusto venire in aula vestiti decorosamente, ma chi non sopporta la cravatta non può essere obbligato a indossarla". Sono queste le parole usate del leader sardo dell’Unione di Centro per chiedere l’abolizione dell’uso della cravatta in Consiglio regionale. Secondo il regolamento, infatti, così come in Senato, anche nel Palazzo della politica regionale sarda vige l’obbligo di indossare la giacca e la cravatta.