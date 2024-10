Di seguito riportiamo la nota stampa di Giorgio Gaias, Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani di Nuoro.

"Così vince la Sardegna", ma i soldi della campagna pubblicitaria finiscono in Puglia. Lo slogan scelto da Francesca Barracciu, candidata alle primarie del centrosinistra per la presidenza della regione, è forte, chiaro, brillante. Soprattutto è pugliese.

Sbirciando infatti tra le scritte in piccolo che compaiono nei volantini che invadono Nuoro in questi giorni si legge, a destra, in quarta pagina, "Proforma". Andando a cercare su internet cosa sia questa "Proforma", si scopre che si tratta di una società pubblicitaria con sede a Bari in Via Putignani 141. Sul sito web della Proforma è possibile vedere alcuni dei lavori svolti dall'agenzia pubblicitaria. La società pugliese ha già curato la campagna per le primarie di Niki Vendola e del sindaco (PD) di Bari, Michele Emiliano. Anche nella vittoria di Debora Serracchiani alle regionali del Friuli Venezia Giulia c'è lo zampino della Proforma, che ha curato gli ultimi due mesi della campagna elettorale dell'esponente PD.

La Proforma insomma è quasi garanzia di successo. Fra i suoi clienti figurano, oltre ad esponenti politici, partiti (SEL e PD) e sindacati (FLC CGIL). E' sorprendente scoprire che proprio l'On. Barracciu, che della sardità ha fatto bandiera, abbia poi deciso di affidarsi ad una società pugliese per la sua campagna pubblicitaria.

E' curioso scoprire che per convincere i sardi a votarla si sia affidata a professionisti d'oltremare. Eppure in questa campagna elettorale non sono mancati i richiami ai giovani, alle opportunità per il loro futuro, alla necessità di puntare sulle nuove generazioni. Almeno a parole, evidentemente. Vorremmo chiederle allora On. Barracciu, ma in Sardegna non c'era proprio nessun giovane capace di fare il lavoro della Proforma? Per far vincere la Sardegna, e soprattutto far vincere lei On. Barracciu, c'era bisogno di andare in Puglia?