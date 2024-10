In una cornice di circa 1300 partecipanti, l'ultramaratoneta romano Giorgio Calcaterra (nella foto in basso) chiude i 10 km di percorso in 36' 5" seguito da Massimiliano Nocco (38' 56") e Roberto Melis (39'28"). Fra le donne, la medaglia d'oro è per la runner del Cus Cagliari Annalisa Di Giacomo che termina con 47' 24''.

Acquisito il terzetto d'arrivo, complessivamente sono stati 320 i podisti che hanno tagliato il traguardo al Bastione Santa Croce. Dallo start in Castello, le maglie fluorescenti si sono miscelate al contesto urbano in un percorso disegnato nei quattro quartieri del centro storico cagliaritano. Fra curiosità e simpatia per l'evento, tanti i cittadini diventati primi supporters dei corridori. Gli stessi clienti dei tavolini distribuiti fra Marina, piazza San Domenico e piazza Yenne, hanno spesso interagito con i corridori e gli scolari della scuola elementare Riva coi loro "cinque" hanno emozionato i runners durante il loro passaggio all'interno dell'istituto.

L' Orto Botanico e i Giardini Pubblici hanno offerto un' oasi di pace, lontana dal traffico pazientemente gestito dalla Polizia Municipale di Cagliari.

Alla fine, hanno vinto tutti, compresi gli oltre 700 iscritti alla camminata ludico motoria di 7 km che hanno trasformato un evento sportivo in un piacevole e colorato momento di condivisione all'aria aperta.

Appuntamento al 2018 per un'altra giornata di sport.