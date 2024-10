Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha comunicato ieri sui social la showgirl sarda, che nell'augurare buon Natale ai fan ha rivelato anche l'esito del tampone arrivato il giorno prima.

"Mai come quest’anno abbiamo recuperato il senso di questa festa che avremmo tutti voluto passare con i nostri cari, solo per il piacere vero di stare insieme. Io e Fili non volevamo nulla da questo Natale, solo stare tra di noi a casa, rispettando le regole come abbiamo sempre fatto, invece è arrivata la doccia fredda, prima della positività al Covid di Fili e poi della mia positività".

"Al momento comunque stiamo bene - rassicura -, spero di continuare così. Fortunatamente le bimbe stanno bene; Sofia già da qualche giorno era via da casa per passare questo Natale con il suo papà e ieri è risultata negativa al tampone, la nostra piccola roccia Mia non ha alcun sintomo e sta benone. Prego Dio che tutto prosegua bene, non chiedo altro".

"Le preoccupazioni ci sono, è ovvio, ma anche la positività di spirito, e la voglio tenere stretta tra le mani, ora più che mai. Adesso - conclude - per questo Natale ho un desiderio e credo che tutti abbiate già capito quale".