Eclettica, sempre sorridente, inconfondibile stile che riesce a distinguerla dai cosiddetti “uguale agli altri”, anche lei ha scelto di rimanere in Sardegna e nel suo lavoro ne ha davvero visto di “cotte e di crude”. I suoi tatuaggi, il suo taglio di capelli corto e “colorato” sono alcune sfaccettature di una brava ragazza dal visino dolce che non disdegna mai di sorridere, anche di fronte alle peripezie di un lavoro, quello precario, che va e che viene. Ma non le manca mai il buon umore, è conosciuta in lungo ed in largo in città, a Cagliari, ma non solo: lei si chiama Giorgia Dessì, nata il 25 giugno 1988 nel capoluogo sardo, oggi è una bravissima bar lady che ha imparato la sua attività professionale con una lunga e utile gavetta: “Ho iniziato a lavorare all'età di 17 anni e mezzo – dice la ragazza - come animatrice per un agenzia che si chiamava Ainstain Animation in un paesino del nord Sardegna chiamato Valledoria. Capii subito che non era il lavoro adatto a me e a quasi 19 anni iniziai – afferma Giorgia Dessì – cominciai fare le cosiddette "stagioni estive" nei bar. La prima a Porto Rotondo, come feci? Sparai tante di quelle cavolate nel curriculum che quando mi chiamarono per una prova pensavo “e ora come faccio? Non so prendere nemmeno un vassoio in mano. Insomma mi affidarono tutta la piazzetta con i 53 tavolini esterni, una bella soddisfazione, da lì iniziai la mia carriera prima come cameriera poi come banconiera e infine come bar lady. Presi un bar in gestione il 1 aprile del 2011, no,non fu’ un pesce d'aprile”.

I SOGNI NEL CASSETTO. “L'avventura non andò benissimo e mi ritrovai a lavorare nuovamente come dipendente. Arrivò il 2018 e dopo 12 anni lavorando per gli altri , posso dire di avercela fatta a realizzare il mio sogno. Feci una chiamata ad un numero che trovai su un sito di annunci, presi un appuntamento,seguii un incontro e un altro incontro ancora”.

UN LOCALE A QUARTU. La sfida ha inizio, la giovane ragazza si rimette in gioco: “Ce l'ho fatta, l'accordo è stato preso e ora posso dire che ci metterò tutto l’impegno possibile per me stessa, potrò finalmente esprimermi a 360 gradi e far vedere ciò che la mia esperienza mi ha insegnato: "Vi ho sicuramente annoiato ma dopo l'incidente che ho avuto questa mattina, ho trovato l'ispirazione per buttare giù qualche riga – scrive in un post su Facebook, Giorgia Dessì – a Quartu Sant’Elena porterò avanti questa entusiasmante prova con il “Giorgia Cafè & Pizza in via Marconi, Cercherò di regalare sorrisi e fare qualcosa che qui ancora non c’è”.