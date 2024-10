Gli ogliastrini credono nella Dea bendata e tentano la fortuna spendendo cifre esorbitanti in lotterie istantanee, macchinette o scommesse. Lo scorso anno nei 22 Comuni sono stati spesi oltre 40 milioni di euro nel gioco d’azzardo. I dati sono stati resi noti dall’agenzia per le dogane e Monopoli (ad esclusione di giochi online e videopoker) con ripartizione del totale giocato in tutti i Comuni italiani, delle somme incamerate dall’Erario e delle vincite per tipo di gioco e canale di vendita.

Tra i giochi analizzati ci sono le lotterie istantanee e telematiche, Lotto e Superenalotto, scommesse ippiche e sportive, Winforlife e giochi di abilità. In testa alla classifica c’è Tortolì. Il gettito che lo Stato ha incassato nel 2018 è di 13 milioni e 279 mila euro. La cifra da capogiro però non è da attribuire solamente agli oltre 11 mila residenti ma anche a utenti di passaggio o lavoratori. Subito dopo troviamo Lanusei con 3 milioni e 440 mila euro e poco distante Bari Sardo (3 milioni e 394) e Lotzorai (3 milioni 278).

La cifra è allarmante se si pensa che nel 2016 il denaro speso in macchinette, lotterie e giochi vari era la metà.

I Comuni che spendono circa 2 milioni di euro sono Jerzu e Tertenia, rispettivamente 2 milioni e 867 e 2 milioni 209. L’importo è inferiore a Villagrande (1 milione e 737), Baunei (1 milione 309), Cardedu (1milione 269), Gairo (1 milione 288), Talana (1 milione 175), Ilbono e Ulassai superano di poche decine di euro il milione.

Gli altri nove comuni ogliastrini invece sono sotto il milione di euro: Urzulei 902 mila euro, Loceri (736), Triei (715),Perdasdefogu (616 mila 500), Girasole (532), Elini (524), Osini (413), Arzana (387) e Ussassai 286 mila.