Calendario Sabato 21 Ottobre Ore 15.30 – Apertura delle mostre e dei punti di

interesse lungo le vie del paese. Ore 16.00 – “Ajò a giogare”, il gioco si trasforma

in un momento di conoscenza e confronto tra

persone con diverse radici culturali, dove tutti

sono invitati a partecipare e ad essere protagonisti

dell’evento. A seguire rappresentazione de

“Su giogu de su cignedhu” e Torneo di Morra per

bambini. Ore 18.30 – Cottura delle castagne in una

padella gigante e distribuzione gratuita. Ore 19.30 – Eventi di moda e musica in

Barbagia: sfilate in passerella tra le note di

un’Isola che incanta, con la partecipazione dei grandi nomi dello spettacolo. .

Presenta:: Giuliano Marongiu

(a cura dell’Associazione Culturale

Artes di Luccia Asole, con coreografie e scenografie

di Alessandro SecchiI) A seguire musica

tradizionale lungo le vie del paese. I GIOCHI TRADIZIONALI Sabato 21 Dalle ore 16.00 – “Ajò a giogare”; rappresentazione

de “Su giogu de su cignedhu”; Torneo di

Morra per bambini, presso Piazza Repubblica.

Calendario Domenica 22 Ottobre

Ore 10.00 – Apertura delle mostre e dei punti di

interesse lungo le vie del paese. Dalle ore 10.30 - Rappresentazione de “Su

giogu de su cignedhu” e, a seguire, per l’intera

giornata “Ajò a giogare”, il gioco si trasforma in

un momento di conoscenza e confronto tra

persone con diverse radici culturali, dove tutti

sono invitati a partecipare e ad essere protagonisti

dell’evento. Ore 12.00 – “Profumi e sapori del bosco”

preparazione e degustazione in piazza dei

prodotti tipici locali. Per Informazioni e prenotazioni 349 / 2452582 Dalle ore 15.00 – “Sardegna balla”, VIII Rassegna

regionale del folklore a premi, con la partecipazione di dieci gruppi folk della Sardegna; presentano

Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu. Ore 17.00 – Cottura delle castagne nella caratteristica

padella gigante e distribuzione gratuita. Ore 18.00 – Proclamazione del Gruppo Folk

vincitore della VIII Rassegna regionale del

folklore e del vincitore del Torneo di Baldu.ula. I GIOCHI TRADIZIONALI Domenica 22 Dalle ore 10.30 – “Ajò a giogare”; rappresentazione

de “Su giogu de su cignedhu”, presso

Piazza Repubblica. Dalle ore 10.30 – “Su Tirallasticu”, presso Via

Lamarmora. Dalle ore 10.30 – “Tira Cerchietos”, “Su giogu de

sa fune”, “Pincaredhu” e “Ollasticu”, presso Via

Marconi. Dalle ore 10.30 – “Sa Baldu.ula”, presso Piazzetta

Casula. Dalle ore 10.30 – “Carruccios”, presso Vico

Gennargentu. Dalle ore 10.30 – “Su Circu” e “Ollasticu”, presso

il cortile dell’asilo Sacro Cuore. Ore 15.00 – Torneo di Baldu.ula, presso Piazzetta

Casula.