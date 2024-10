Mercoledì 6 dicembre l’azienda agrituristica Sa Mandra e la ludoteca l’Aquilone organizzano un evento dedicato ai più piccoli e a tutta la famiglia, per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento, della scoperta e della creatività.

Dalle 13.00 alla 17.00 la Befana arriverà nell’agriturismo, per tenere compagnia ai bambini con una serie di giochi e iniziative pensate appositamente per loro.

L’iniziativa è pensata per far scoprire ai bambini la vera storia della Befana tramite il metodo del kamishibai. L’evento ospiterà inoltre giochi di gruppo e laboratori di creatività e costruzione, che avranno come protagonista proprio la calza, il simbolo che nell’immaginario collettivo rappresenta più strettamente la figura della Befana.

L’evento è organizzato grazie alla collaborazione di due aziende presenti all’intero del circuito Sardex, che ha reso possibile il confronto tra le diverse attività.

La partecipazione all’appuntamento è collegata alla prenotazione del pranzo presso l’agriturismo. Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 3209687641/079999150 e la mail rita@aziendasamandra.it.