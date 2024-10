Anche Alghero ospiterà, domenica 5 gennaio, la campagna “Giocattoli in movimento”, promossa dal Movimento 5 Stelle.

L’obiettivo dei pentastellati è quello di far socializzare i bambini e di comprendere l’importanza del riuso, del riciclo, della sostenibilità ambientale e della condivisione attraverso lo scambio di giochi o libri.

“Con “Giocattoli in Movimento” – hanno dichiarato i portavoce Roberto Ferrara e Graziano Porcu – tutti noi possiamo donare un sorriso a chi è meno fortunato. Al centro ci sono i temi del riutilizzo, dello scambio e del dono. Ogni bimbo potrà portare due o più giocattoli o libri che non usa più e prenderne uno in cambio. Unico requisito necessario è quello che tutto deve essere in un buono stato di conservazione”.

Il gazebo sarà allestito in Largo San Francesco dalle 10.00 alle 18.00. “Giocattoli in Movimento” è un evento unico che mette insieme solidarietà, sostenibilità ambientale e che ci permetterà di fare del bene a chi ne ha più bisogno. Un’occasione –hanno concluso i due Consiglieri comunali – che ci riporta alla nostra natura di “esseri umani” e regalerà a tantissimi bambini non solo giochi e libri ma anche speranze e sogni”.