Bliz dei carabinieri del Nas, in collaborazione con i militari del Comando Provinciale di Cagliari, scattato questa mattina in un deposito all’ingrosso cinese. L’operazione ha portato al sequestro di oltre 30 mila articoli, tra giocattoli e prodotti pericolosi, ritenuti fuori legge per un valore di 160 mila euro. Si tratta soprattutto di giocattoli e dispositivi elettrici privi del marchio Ce. Il titolare, un cinese di 49 anni, è stato denunciato.