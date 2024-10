Una schedina precompilata da un euro rende più ricco un giocatore di Pattada, in provincia di Sassari, che ha centrato un 5 da circa 40 mila euro nell'ultimo appuntamento del SuperEnalotto.

La giocata, riferisce Agipronews, è stata effettuata al Bar Da Nicola, in via Duca d'Aosta 73. Nel frattempo il jackpot per la sestina esatta è salito a 69,5 milioni di euro, la terza vincita più alta in palio al mondo e la nona assoluta nella storia del concorso.

In Sardegna è stata realizzata una delle quattro vincite di prima categoria dello scorso anno: 9,5 milioni di euro vinti a Sassari il 21 marzo 2015, mentre da inizio anno la realizzazione più grossa è da 52 mila euro, finiti a Olbia lo scorso 8 marzo.