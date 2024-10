Grande serata di sport a Sassari, dove la Dinamo sta giocando in questi minuti la terza gara della semifinale scudetto contro Olimpia Milano.

Al PalaSerradimigni è arrivato a sorpresa anche il vicepremier Luigi Di Maio che sta seguendo l'incontro in tribuna in compagnia della fidanzata Virginia Saba e del candidato sindaco a Sassari per il M5s Maurilio Murru.

Sono sempre più frequenti le visite in Sardegna del ministro del Lavoro, che da qualche mese ha una relazione con la giornalista cagliaritana.

Luigi Di Maio e Maurilio Murru