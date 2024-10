Vince 159mila 574 euro con una schedina da 4 euro.

Nella giornata di ieri, la dea bendata torna a fare visita a Selargius con una vincita da capogiro.

Grazie al “numero oro”, il giocatore fortunato ha indovinato 9 numeri su 10, il tutto in diretta sul monitor della ricevitoria di Maria Carmina Salis in via Manin.

Tante vincite dall’inizio dell’anno grazie al gioco 10eLotto, che fino ad ora ha distribuito premi per oltre un miliardo e 829 milioni di euro.