Con una giocata di 3 euro un fortunato scommettitore del 10eLotto ne ha vinti 95.744: è successo a Quartu con l'estrazione ogni 5 minuti.

Confrontando in diretta sul monitor della ricevitoria di Michela Mucelli, in via Garibaldi, i 10 numeri giocati con i 20 estratti, ne sono stati indovinati 9 su 10. Si è trattato della vincita più alta d'Italia nel concorso dell'1 febbraio.