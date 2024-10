Sono iniziati i lavori per l'installazione degli attrezzi per la ginnastica all'aperto in piazza Carta Raspi. È l’iniziativa inserita nel più ampio progetto di promozione della cultura dello stare bene che questa amministrazione sta spingendo sin dall'inizio. Una volta terminata l'installazione, la piazza diventerà una stazione utile a coloro che quotidianamente corrono per le strade urbane ed extraurbane.

L’annuncio ufficiale è dell’assessore comunale all’Ambiente, Andrea Pisu: “Dopo l'individuazione del percorso Sestu_1 (Sant'Esu - San Gemiliano) e Sestu_2 (Corso Italia - Santa Rosa -Su Pardu), la stazione fitness di piazza Carta Raspi diventa un punto nodale della strategia che già nel programma elettorale vedeva i percorsi pedonali in agro come assi di riferimento nel verde produttivo a poche centinaia di metri da ogni casa di Sestu. Gli attrezzi sono tutti realizzati in legno e acciaio, materiali completamente riciclabili”.