La bellissima foto di una cagnetta ritrovata e salvata dai volontari di “Amici degli Animali”. E l’instancabile Caterina Uccheddu, che ogni giorno stila il diario di bordo del rifugio a Gonnosfanadiga, non disdegna di far sapere come la povera bestiola ha superato il trauma dell’abbandono di alcuni mesi fa: “Era settembre quando ti recuperavamo in una discarica, in soli sei mesi sei diventata una bellissima bambolina e sorridi alla vita. E la vita ora dovrà sorriderti, noi vogliamo crederci. Ginevra”.

Per poter aiutare i volontari e soprattutto per adottare un amico a quattro zampe, ecco il sito www.amicideglianimali.net oppure è possibile contattare il 348/6995817