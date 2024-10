Una misteriosa aggressione è avvenuta ieri pomeriggio ai danni del ginecologo Bruno Lacu. Intorno alle 17 nell'ambulatorio privato del medico, che lavora anche nel reparto di Ginecologia dell'Ospedale San Martino, al terzo piano del palazzo Cier in via Sardegna.

L'aggressore, un giovane con spiccato accento straniero, è riuscito ad avvicinarlo e a colpirlo ripetutamente al volto e alla nuca prima di scappare facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto è intervenuta, nel giro di pochi minuti, un'ambulanza del 118. Il medico è stato soccorso e accompagnato in ospedale per accertamenti. La polizia ha già avviato una indagine per identificare l'autore dell'aggressione