Nella settimana dal 3 al 9 marzo, in Sardegna, si è registrato un +32% di contagi da coronavirus rispetto alla settimana precedente. Continua, però, il calo degli attualmente positivi per 100.000 abitanti: sono 789 rispetto ai 790 dell'ultima settimana di febbraio secondo i dati forniti dalla Fondazione Gimbe.

Situazione sempre sotto controllo negli ospedali con la riduzione della pressione di pazienti Covid nei reparti in area medica (12%), e in terapia intensiva 12%, entrambi i dati ampiamente sotto la soglia di saturazione, come peraltro già evidenziato ieri da Agenas.

Per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini, invece, la Sardegna è per Gimbe fanalino di coda in Italia. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 2,4% (la media in Italia è 2,93%). La popolazione degli anziani con più di 80 anni che ha completato il ciclo completo è pari all'1,2%, un dato che relega la Sardegna all'ultimo posto tra le regioni italiane (la media è di 5,2%).