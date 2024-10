“Quando Tommaso (Giulini) mi ha mi ha detto che voleva nominarmi presidente onorario, non ho dormito per due notti. Ero tentato di rispondere 'grazie mille ma non posso accettare'. Poi mi sono detto 'Gigi, in questo momento straordinario del Cagliari, tra il Centenario della fondazione e il campionato, se c’è qualcosa, anche una piccola cosa simbolica che puoi fare, tu devi farla. Il mio è un gesto d’amore'”.

Così Gigi Riva sulle pagine di 'Cuore Rossoblù', il mensile del Cagliari Calcio in edicola col quotidiano 'L’Unione Sarda'

Il bomber dello storico Scudetto ha rilasciato una lunga intervista a Luca Telese, tra passato e presente.

Tantissimi gli aneddoti gustosi: “Nei primi tempi della mia esperienza qui a Cagliari avevamo comprato una 600 in tre, io, Cera e Cappellaro. Lezioni di guida poche, per risparmiare giravamo di notte, a 30 all’ora, con la 600 sulla pista dell’Amsicora, per imparare a sterzare”.

Sul Cagliari di oggi: “Una squadra vera, mi piace Maran perché ha una sua idea di calcio. Vedo il lavoro di costruzione che ha fatto la Società, la passione che ci ha messo Giulini. In questo c’è una relazione col Cagliari dello Scudetto, anche il nostro ciclo è iniziato molto prima che arrivassimo a vincere”.

Sulla Sardegna come casa: “Io e molti miei compagni non essendo sardi, abbiamo scelto di diventarlo. Dapprima inconsapevolmente, poi consapevolmente. Per tutta la vita”.