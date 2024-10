Gigi Riva compie gli anni. Lo storico attaccante rossoblù spegne 77 candeline. Una bandiera intramontabile e il simbolo della riscossa sarda, trascinò il Cagliari alla vittoria di uno storico Scudetto a discapito delle grandi potenze del Nord. Arrivò in Sardegna quasi per caso: ancora non sapeva che, di quella Terra, sarebbe divenuto figlio adottivo.

“Avrei guadagnato il triplo - racconterà successivamente in riferimento ai corteggiamenti delle grandi squadre italiane -. Ma la Sardegna mi aveva fatto uomo, ormai era la mia terra, ci ero arrivato a 18 anni. All’epoca ci sbattevano i militari puniti. Ci chiamavano pastori o banditi. Avevo 23 anni, la grande Juve voleva coprirmi di soldi, io volevo lo scudetto per la mia terra. Ce l’abbiamo fatta, noi banditi e pastori”.

Non se ne andrà mai, dalla sua Sardegna. Difenderà quei colori sino all'ultimo giorno, quando a causa dei continui infortuni dovette appendere gli scarpini al chiodo. Simbolo isolano, ma non solo: miglior marcatore della storia della Nazionale italiana e campione d'Europa nel 1968. Per tutti è "Rombo di Tuono", il centravanti che faceva tremare le difese avversarie.

Di anni ne sono passati tanti, ma il frastuono delle sue "sassate" rieccheggia nella mente di chi ha vissuto gli anni di quello splendido, giovane, impavido atleta immolatosi per la causa sarda e spintosi al limite dell'immaginario sino a diventare leggenda.